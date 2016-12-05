В Пакистані горів готель: люди вистрибували із вікон, є загиблі (відео)
Повідомляється про щонайменше 75 постраждалих.
У Пакистані в готелі Karachi's Regent Plaza сьогодні вранці сталася пожежа, в результаті якої загинуло 11 осіб, передає Dawn з посиланням на заяви лікарів та поліції.
Видання також повідомляє про щонайменше 75 постраждалих.
Зазначається, що пожежа розпочалася на кухні і потім охопила нижні поверхи. У зв’язку з цим постояльці на верхніх поверхах опинилися у вогняній пастці.
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Багато людей отримали переломи, оскільки задля порятунку вони вистрибували з вікон.
З'ясувалося, що у готелі не виявилося пожежних виходів. Будівля тож не була обладнана пожежною сигналізацією.
Рятувальна операція триває, кілька людей залишаються заблокироваными в будівлі готелю.