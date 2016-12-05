Росія розмістила в Сирії дивізіон зенітної ракетної системи С-300

09:55, 05 грудня 2016
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Російські військові розмістили в Сирії дивізіон зенітної ракетної системи С-300.

Росія направила в Сирію зенітну ракетну систему С-300 / bmpd.livejournal.com

Про це в інтерв'ю "Известиям" повідомив заступник міністра оборони РФ з матеріально-технічного оснащення Дмитро Булгаков.

За його словами, у нинішньому році на авіабазі Хмеймім введені в дію три їдальні, централізований заправник паливом (з можливістю заправки 20 літаків одночасно).

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Крім того, там побудовані й експлуатуються дві стаціонарні лазні, склад речового майна, продовольчий склад і склад-холодильник, перон для літаків військово-транспортної авіації і вертолітний майданчик.

"Для розміщення зенітно-ракетного дивізіону С-300 у 720-му пункті матеріально-технічного забезпечення в Тартусі було збудовано повноцінне військове містечко з усією необхідною інфраструктурою", - розповів Булгаков.

Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що Росія розгортає в Сирії передову систему SA-23 Gladiator (за російською класифікацією ППО С-300ВМ "Антей-2500").

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