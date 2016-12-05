Журналісти довели фальсифікації на виборах до Держдуми РФ (інфографіка, відео)

68 голів виборчкомів в одному підмосковному місті Митищ переписали результати виборів, всього було вкрадено 1969 голосів виборців, йдеться у розслідуванні "Новой газеты".

Більшість голосів переписувався на користь "Єдиної Росії". На виборах до Мособлдуми партії приписали 688 голосів, до Держдуми – 1969 (3,5%).

Читайте такожПісля нелегітимних виборів до Держдуми Путін звільнив Поклонську з посади "прокурора" Криму

Найбільше голосів втратили "Російська партія пенсіонерів за справедливість" і "Яблуко" – 450 та 580 голосів відповідно.

"На підставі документів, опублікованих нами, ми вимагаємо визнати недійсними вибори 18 вересня в місті Митищі Московської області. Ми звертаємося до Центральної виборчої комісії і її голови Елли Памфілової. Організуйте перевірку відповідності виданих протоколів спостерігачам та даних ДАС "Вибори" по всіх дільницях Московській області, і в разі масштабних фактів фальсифікацій — в інших суб'єктах Федерації", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори в Держдуму РФ, голосування проходило й на території тимчасово окупованого Криму.

До Держдуми за партійними списками пройшли чотири партії – «Єдина Росія» (54,42% голосів), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) і «Справедлива Росія» (6,17%).

З урахуванням одномандатних округів у Держдумі нового скликання «Єдина Росія» буде мати конституційну більшість - 343 мандати, КПРФ - 42 мандати, ЛДПР - 39, «Справедлива Росія» - 23, три мандати отримали представники інших партій.