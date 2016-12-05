Більше половини росіян шкодує про розпад СРСР - опитування

Про це свідчать дані опитування "Левада-центру", як повідомляє Бібісі.

56% шкодують про розпад Союзу. У той же час 29% опитаних вважають, що крах СРСР був неминучим.

Говорячи про причини розпаду, опитані називали в числі головних причин "безвідповідальну і нічим не обґрунтовану "біловезьку змову" Єльцина, Кравчука і Шушкевича" (29%), "змову ворожих СРСР зарубіжних сил" (23%), незадоволеність населення керівництвом СРСР Михайлом Горбачовим і його оточенням (21%).

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У тих, хто жалкує про те, що СРСР більше немає, соціологи уточнювали, чому. У відповідь респонденти говорили про руйнування єдиної економічної системи та втрату почуття приналежності до великої держави (53% і 43% опитаних).

Опитування проведено 18 – 21 листопада 2016 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів Росії.