У Росії значно зросла кількість прихильників зближення із Заходом - опитування

Дві третини росіян виступають за розширення політичних, культурних і економічних зв'язків з країнами Заходу, показало нове дослідження Левада-центру, опубліковане РБК.

Так, про підтримку курсу на зближення із західними партнерами заявили 71% респондентів, що на 21% більше, ніж в липні минулого року. Цей показник близький до історичного максимуму в березні 2000 року, коли за зближення із західними державами виступали 76% росіян. За даними центру, в листопаді про підтримку курсу на зближення із Заходом заявили 71% опитаних, що на 21% більше, ніж в липні 2015 року.

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Соціологи відзначають запит росіян на зближення із Заходом одночасно зі зниженням негативу до США і Євросоюзу. За листопадовим відомостями Левада-центру, «в основному погано» і «погано» до Сполучених Штатів ставляться в сукупності 56% опитаних. Для ЄС цей показник становить 54%. Два місяці тому «в основному погано» і «дуже погано» до США ставилися 64% опитаних, а в січні 2016-го - 65%. Динаміка відношення до ЄС з січня покращилася на 4% - в листопаді негативно до Євросоюзу ставилися 54% опитаних.

За словами заступника директора Левада-центру Олексія Гражданкіна, у суспільстві є запит на нормалізацію відносин з головними західними державами. Однак росіяни в більшій мірі вважають, що ініціатива повинна іти від самого Заходу.