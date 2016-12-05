Рідне місто Каддафі звільнили від бойовиків ІД
Проурядові сили встановили контроль над лівійським містом Сирт, яке перебувало під контролем терористичної організації "Ісламська держава".
Сирт, що залишався останнім великим містом Лівії, який контролювали ісламісти. За даними лівійської влади, десятки бойовиків здалися в полон, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Уряд національної єдності Лівії, підтримуваний ООН, почав операцію по звільненню міста в травні 2016 року. З серпня підтримку наступаючим лівійським військам надавала авіація США.
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Обороняючи місто, бойовики використовували смертників і снайперів.
Після повалення і вбивства в 2011 році Муаммара Каддафі, який народився і помер у Сирті, на тлі збройної боротьби різних угрупувань за владу бойовики "Ісламського держави" захопили великі території в Лівії.
Сирт, був захоплений ІД у 2015 році і став найбільшою базою угруповання за межами Близького Сходу.
У тому ж році було сформовано уряд національної єдності, який намагається повернути під контроль всю територію країни.