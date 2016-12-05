Рідне місто Каддафі звільнили від бойовиків ІД

Сирт, що залишався останнім великим містом Лівії, який контролювали ісламісти. За даними лівійської влади, десятки бойовиків здалися в полон, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Уряд національної єдності Лівії, підтримуваний ООН, почав операцію по звільненню міста в травні 2016 року. З серпня підтримку наступаючим лівійським військам надавала авіація США.

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Обороняючи місто, бойовики використовували смертників і снайперів.

Після повалення і вбивства в 2011 році Муаммара Каддафі, який народився і помер у Сирті, на тлі збройної боротьби різних угрупувань за владу бойовики "Ісламського держави" захопили великі території в Лівії.

Сирт, був захоплений ІД у 2015 році і став найбільшою базою угруповання за межами Близького Сходу.

У тому ж році було сформовано уряд національної єдності, який намагається повернути під контроль всю територію країни.