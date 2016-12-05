Греція не видасть Туреччині трьох військових, які втекли після спроби перевороту
Суд у Греції відмовився екстрадувати трьох турецьких військовослужбовців на вимогу Анкари, яка звинувачує їх в участі у спробі військового перевороту в липні.
Згідно з ухвалою суду, таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що в разі повернення в Туреччину безпека військових не може бути гарантована, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Міністр оборони Туреччини Фікрі Ишик нагадав, що Греція разом з Туреччиною входить в НАТО, тому Анкара сподівається, що грецький уряд видасть військових-утікачів.
Як очікується, у вівторок суд розгляне запити про екстрадицію ще п'яти турецьких військовослужбовців.
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У липні грецька влада пред'явила звинувачення в незаконному перетині кордону вісьмом турецьким офіцерам, які втекли у Грецію на вертольоті.
Адвокат турецьких військових сказала в інтерв'ю грецькому телебаченню, що її клієнти не приймали участі в заколоті та бігли в Грецію лише після того, як турецька поліція відкрила по них вогонь.
За її словами, військові побоюються за своє життя.
В ніч з 15 на 16 липня в Туреччині відбулася невдала спроба військового перевороту.
Незабаром після цього не менше 50 тисяч чоловік були затримані, звільнено або відсторонено від роботи турецькою владою. Серед них, крім військових і поліцейських, виявилися вчителі, декани університетів і журналісти, яких турецька влада вважає причетними до спроби путчу.