Греція не видасть Туреччині трьох військових, які втекли після спроби перевороту

Згідно з ухвалою суду, таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що в разі повернення в Туреччину безпека військових не може бути гарантована, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Міністр оборони Туреччини Фікрі Ишик нагадав, що Греція разом з Туреччиною входить в НАТО, тому Анкара сподівається, що грецький уряд видасть військових-утікачів.

Як очікується, у вівторок суд розгляне запити про екстрадицію ще п'яти турецьких військовослужбовців.

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У липні грецька влада пред'явила звинувачення в незаконному перетині кордону вісьмом турецьким офіцерам, які втекли у Грецію на вертольоті.

Адвокат турецьких військових сказала в інтерв'ю грецькому телебаченню, що її клієнти не приймали участі в заколоті та бігли в Грецію лише після того, як турецька поліція відкрила по них вогонь.

За її словами, військові побоюються за своє життя.

В ніч з 15 на 16 липня в Туреччині відбулася невдала спроба військового перевороту.

Незабаром після цього не менше 50 тисяч чоловік були затримані, звільнено або відсторонено від роботи турецькою владою. Серед них, крім військових і поліцейських, виявилися вчителі, декани університетів і журналісти, яких турецька влада вважає причетними до спроби путчу.