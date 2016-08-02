Ердоган звинуватив Захід у підтримці держперевороту і терору

Про це повідомляє турецьке видання Hürriyet Daily News. "Зараз я питаю: надає Захід підтримку терору чи ні? Чи Захід на боці демократії або на боці переворотів і терору? На жаль, Захід надає підтримку терору та стоїть на боці переворотів", - заявив Ердоган в Анкарі під час виступу перед закордонними інвесторами.

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"Ми не отримали тієї підтримки, яку очікували від наших друзів, ні під час, ні після спроби перевороту", - сказав Ердоган.

Турецький президент вказав, що жоден західний лідер не відвідав Туреччину, щоб висловити співчуття і продемонструвати солідарність з турецьким народом.

Також Ердоган заявив, що переворот був влаштований організацією мусульманського проповідника Фетхуллаха Ґюлена, а планування спроби перевороту здійснювалося з-за кордону.