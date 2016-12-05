Росія і Китай заблокували в Раді Безпеки ООН нову резолюцію щодо припинення вогню в Алеппо

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Крім Росії і Китаю проти проекту резолюції проголосувала Венесуела. За ухвалення документа проголосували 11 членів Радбезу. Ангола утрималася при голосуванні. Новий проект резолюції по Алеппо був розроблений Новою Зеландією, Єгиптом та Іспанією. Раніше повідомлялося, що в тексті проекту документа пропонувалася 10-денна пауза.

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Голова МЗС Росії Сергій Лавров назвав голосування в РБ ООН з даного питання "провокаційним кроком". За його словами, в проекті резолюції РБ ООН мова йде "зовсім не про відхід "бойовиків", а про негайне припинення вогню, причому до них не пред'являється ніяких вимог".

На думку Лаврова, пауза "була б точно використана для перегрупування і поповнення сил і засобів "екстремістів", тим самим ускладнила б звільнення від них східного Алеппо".

Як повідомляв УНІАН, в МЗС Росії заявили, що перемир'я можливо тільки після виходу з Алеппо сирійської опозиції, додавши, що ті угруповання, які не залишать східну частину міста будуть розглядатися як терористи. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров