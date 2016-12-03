Повстанці збили над Алеппо літак сил Асада - ЗМІ

Як повідомляє ТАСС з посиланням на інформаційний портал Baladi News, за наявними даними, обидва пілоти загинули. Тіло одного з офіцерів вже знайдено. Ведеться пошук другого пілота.

Читайте такожПовстанці про переговори з РФ щодо Алеппо: там немає ніякої серйозності, потрібне втручання Європи і США

Раніше телеканал Al Mayadin повідомив про те, що літак збили бойовики збройної опозиції.

Як повідомляв УНІАН, армія Асада захопила новий район в Алеппо, тепер вона контролює більше половини міста.