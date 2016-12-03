Повстанці збили над Алеппо літак сил Асада - ЗМІ
18:16, 03 грудня 2016Світ
1605 0
Літак сирійських ВПС L-39 зазнав аварії над східною частиною Алеппо.
Екіпаж літака загинув / Фото luftwaffeas.blogspot.com
Як повідомляє ТАСС з посиланням на інформаційний портал Baladi News, за наявними даними, обидва пілоти загинули. Тіло одного з офіцерів вже знайдено. Ведеться пошук другого пілота.
Читайте такожПовстанці про переговори з РФ щодо Алеппо: там немає ніякої серйозності, потрібне втручання Європи і США
Раніше телеканал Al Mayadin повідомив про те, що літак збили бойовики збройної опозиції.
Як повідомляв УНІАН, армія Асада захопила новий район в Алеппо, тепер вона контролює більше половини міста.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter