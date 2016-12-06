Байден допустив свою участь у президентській гонці в 2020 році
06:02, 06 грудня 2016Світ
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Віце-президент США Джо Байден заявив, що візьме участь у наступній президентській гонці.
Віце-президент США Джо Байден / REUTERS
Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на Fox News.
В цьому разі Байден вже в третій раз буде боротися за президентське крісло.
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«Я збираюся балотуватися в 2020-му році», — сказав Байден.
Журналісти поцікавилися, чи не жартує він. Однак чинний віце-президент після протяжної паузи підтвердив, що дійсно має намір взяти участь у виборах американського президента.
Втім, він додав, що доля завжди втручається самим забавним чином.
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