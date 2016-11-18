Віце-президент США планує відвідати Україну до кінця року – джерело

Про це УНІАН повідомило джерело у дипломатичних колах.

«До кінця року в Україну приїде віце-президент Байден», - сказав співрозмовник агентства.

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Як повідомляв, 11 листопада заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що глава держави Петро Порошенко може здійснити візит до США в лютому 2017 року.

"Ми будемо налагоджувати діалог. Уже перші сигнали передані Вашингтону, зокрема президент (Порошенко) запросив президента Трампа після інавгурації відвідати у зручний час Україну. І, по-друге, ми розраховуємо, що наступного року, в лютому наш президент здійснить візит до США", - сказав Єлісєєв.