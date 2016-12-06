Президент Франції призначив нового прем’єра та доручив сформувати уряд

Президент Франції Франсуа Олланд призначив нового прем’єр-міністра країни. Про це Олланд написав на своїй сторінці у Twitter.

Згідно з повідомленням Олланда. Новим прем’єром Франції призначено Бернарда Казньова - міністра внутрішніх справ.

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Крім того, Олланд доручив сформувати новий уряд.

"Я призначив прем'єр-міністром @BCazeneuve і уповноважив сформувати новий уряд"

J'ai nommé @BCazeneuve Premier Ministre et je l'ai chargé de former le nouveau gouvernement. — François Hollande (@fhollande) 6 декабря 2016 г.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс оголосив про участь у виборах президента країни в 2017 році.

При цьому Вальс також заявив і про свою відставку із посту прем’єра.