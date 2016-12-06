У ЄС планують перевіряти всіх людей під час перетину зовнішнього кордону Євросоюзу

Під час перетину зовнішнього кордону Євросоюзу всіх мандрівників, у тому числі і громадян ЄС перевірятимуть за відповідними базами даних. До такого рішення прийшли Європейський парламент та Рада ЄС, досягнувши згоди щодо відповідної пропозиції Єврокомісії. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Тепер пропозицію мають офіційно затвердити на пленарному засіданні Європейського парламенту і Ради ЄС.

Зазначається, що разом із систематичними перевірками безпеки та документуванням громадян третіх країн через відповідні баз даних, тепер також вводяться обов'язкові систематичні перевірки громадян ЄС через відповідні бази даних, а саме Шенгенську інформаційну систему (SIS) і базу даних вкрадених та загублених проїзних документів Інтерполу (SLTD).

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Крім того, держави-члени матимуть можливість проводити систематичні перевірки громадян ЄС за іншими відповідними національними системами та іншими базами даних Інтерполу.

Також громадян третіх країн тепер будуть систематично перевіряти при виїзді з країн ЄС через системи SIS та SLTD.

Нагадаємо, понад 335 тис. мігрантів та біженців прибули до Європи через море у 2016 році.

Станом на 2 листопада кількість зареєстрованих мігрантів та біженців, які морем впродовж року потрапили до Європи, складає 335,031 тис. осіб. В основному вони прибували до Греції та Італії: зокрема, 169,901 тис. людей прибули до Греції і 159,496 тис. - до Італії.