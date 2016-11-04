Понад 335 тисяч мігрантів прибули в Європу морем у 2016 році - МОМ

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міжнародної організації з міграції (МОМ).

Як зазначається в повідомленні, станом на 2 листопада кількість зареєстрованих мігрантів та біженців, які морем впродовж року потрапили до Європи, складає 335,031 тис. осіб. В основному вони прибували до Греції та Італії: зокрема, 169,901 тис. людей прибули до Греції і 159,496 тис. - до Італії.

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Водночас зазначається, що загальне число мігрантів у 2016 році є меншим у порівнянні з тою кількістю, яка прибула до Європи за увесь 2015 рік. Минулого року з 1 січня до 31 грудня в Європу потрапило 728,926 тис. мігрантів та біженців.

Разом із тим, за оцінками, станом на зараз у 2016 році в Середземному морі загинуло на 725 більше мігрантів, ніж за аналогічний період 2015 року (станом на 4 листопада 2015 року). Ці дані враховують те, що нещодавно 240 мігрантів пропали безвісти і вважаються загиблими після аварій двох човнів цієї середи, 2 листопада, у Середземному морі між Лівією й Італією.

Якщо враховувати ці останні трагедії, то кількість смертей під час намагання перетнути Середземне море у 2016 році складає 4,220 тис. людей.