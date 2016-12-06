Сирійський уряд відмовляється від припинення вогню, поки повстанці не покинуть Алеппо – ЗМІ

Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ Сирії, поширеній у вівторок державними ЗМІ, пише Reuters.

Москва вчора заявила, що представники Росії і США зустрінуться на цьому тижні для обговорення можливого виходу повстанських груп з Алеппо. Офіційний представник США сказав Рейтер, що Вашингтон прийме таку умову, якщо це врятує життя.

Сирійський уряд називає всі повстанські угруповання, які борються проти президента Башара аль-Асада, терористами. Повстанці складаються з груп, підтримуваних Сполученими Штатами, Туреччиною і монархіями Перської затоки, а також джихадистських бойовиків.

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Росія і Китай наклали вето на резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо тижневого режиму припинення вогню, стверджуючи, що повстанці будуть використовувати такі паузи для свого зміцнення, яке заподіє більше лиха цивільному населенню.