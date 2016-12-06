На 93 році життя помер відомий актор з "Гри престолів"

У популярному серіалі від HBO він грав сліпого мейстра Еймона, що служив в Чорному замку, повідомляє BBC.

Читайте такожHBO розповіла, коли завершиться "Гра престолів"

Агент актора Саллі Лонг-Іннес підтвердила його смерть: "Сумно підтверджувати це. Пітер Вон помер 6 грудня близько 10.30 ранку в колі сім'ї".

У фільмографії актора 197 ролей в кіно і телесеріалах.