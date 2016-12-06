На 93 році життя помер відомий актор з "Гри престолів"
16:51, 06 грудня 2016Світ
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У віці 93 років помер британський актор Пітер Вон, відомий нині за роллю в "Грі престолів".
Пітер Вон у ролі мейстра Еймона / Скріншот відео
У популярному серіалі від HBO він грав сліпого мейстра Еймона, що служив в Чорному замку, повідомляє BBC.
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Агент актора Саллі Лонг-Іннес підтвердила його смерть: "Сумно підтверджувати це. Пітер Вон помер 6 грудня близько 10.30 ранку в колі сім'ї".
У фільмографії актора 197 ролей в кіно і телесеріалах.
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