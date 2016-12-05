Обстріл в Алеппо: від поранень померла друга російська медсестра
Друга російська військовослужбовець-медик померла після обстрілу госпіталю в Алеппо, лікарі борються за життя ще одного постраждалого медика.
"Російська військовослужбовець-медик, яка отримала важкі поранення в результаті артилерійського обстрілу бойовиками "опозиції" приймального відділення госпіталю Міноборони в Алеппо, загинула від отриманих ран. Російські та сирійські медики зробили все, що було в їх силах, для її порятунку. Однак важкі поранення виявилися не сумісними з життям військовослужбовиці", - цитує офіційного представника Міноборони Росії генерала-майора Ігоря Конашенкова ТАСС.
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За словами Конашенкова, зараз медики борються за життя свого російського тяжкопораненого колеги - дитячого лікаря - педіатра.
Нагадаємо, раніше Міноборони Росії підтвердили першу смерть російської медпрацівниці в Алеппо.