Росія зібралася виробляти автомати Калашникова і боєприпаси у Венесуелі

Росія будує завод із виробництва автоматів і боєприпасів у Венесуелі, але поки в ньому немає вікон, дверей та електрики. Про це повідомив російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін, який займаэться військово-промисловим комплексом РФ.

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"Ми плануємо, що в 2019 році в повну силу запрацює вже завод з виробництва автоматів АК-103 і боєприпасів. Тобто ті проблемні питання, які були два-три роки тому, вони вирішені", — цитують заяву Рогозіна РИА Новости.

"Змінили підрядника, все обладнання російське повністю вже поставлено, то є всі верстати знаходяться на відповідальному зберіганні. Будівля не готова. Зараз ми вибрали венесуельських підрядників, які добудують", — додав Рогозін.

За його словами, будівля заводу побудовано лише наполовину — ні вікон, дверей та стабільного електрики.

Видання зазначає, що Венесуела стане першою країною в світі, крім Росії, де ліцензійне виробництво автоматів Калашникова буде організоване з дотриманням усіх норм.

Ситуація у Венесуелі, яка є найбільшим в Південній Америці експортером нафти, набула критичного характеру на тлі дефіциту товарів, галопуючої інфляції і падіння доходів держави, обумовленого зниженням цін на нафту, а також інституційної кризи між виконавчою і законодавчою гілками влади. У зв'язку з важкою економічною кризою в країні відчувається дефіцит багатьох товарів повсякденного споживання.