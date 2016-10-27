У Венесуелі протести проти Мадуро переросли у масові зіткнення: 1 поліцейський загинув, понад 100 поранених

Про це повідомляє Reuters.

В венесуельській кризі загострила вже розпалену ситуацію загибель поліцейського, застреленого в середу ввечері в центральному штаті Міранда.

Уряд звинуватив активістів опозиції у зіткненнях з силами безпеки на шосе біля Каракаса. Губернатор штата Міранда Енріке Капрілес, який є лідером опозиції, підтвердив смерть поліцейського, але не пов'язав це з протестуючими.

Минулого тижня парламент країни зробив крок для референдуму по усуненню з посади президента Мадуро. Після запуску у вівторок політичного процесу проти Мадуро в Національній Асамблеї, опозиційна коаліція провела 26 жовтня загальнонаціональний марш.

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"Цей уряд збирається впасти!" – вигукував натовп. Багато хто з протестуючих був одягнений в біле і розмахував національними прапорами, вони скупчилися на майже 50 об'єктах по всій країні.

"Вони повинні наростати (протести – ред.), щоб уряд зрозумів раз і назавжди, що ми налаштовані серйозно" – сказав дворазовий кандидат в президенти Капрілес, звинувативши владу у пораненнях 120 осіб і затриманні 147 активістів.

За словами свідків, зіткнення відбулися в кількох містах за межами Каракаса.

Опозиційні політики і студентські лідери заявили, що по протестуючих стріляли кулями в Меріді і Сан-Крістобалі, а також у другому за величиною місті Венесуели Маракайбо.

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Правозахисники групи «Rights group Penal Forum» заявили, що відбулося понад 208 арештів по всій країні, 119 осіб ще затримані станом на вечір середи. Уряд не надав ніяких цифр про травмах або затриманнях.

Лідери коаліції закликали до загальнонаціонального страйку в п'ятницю, і 3 листопада до походу на президентський палац Мірафлорес в Каракасі, якщо референдум буде відхилений.

Як повідомляв УНІАН, Національна асамблея (парламент) Венесуели більшістю голосів підтримала початок процесу імпічменту президента Ніколаса Мадуро.

У свою чергу уряд, більшість в якому належить прихильникам Мадуро, відхилила це рішення. Віце-президент Аристобуло Істуріс зазначив, що юридично Національної Асамблеї не існує.