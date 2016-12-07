Чеченських військових відправили до Сирії: журналісти дізналися подробиці (відео)

Про це пише Дождь з посиланням на співрозмовника, близького до керівництва Чеченської республіки, і родича одного з контрактників, який служить в Чечні.

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Так, останній повідомив, що минулого тижня усім службовцям оголосили: у найближчі дні деяких з них відряджають до Сирії.

Співрозмовник, близький до керівництва республіки, підтвердив достовірність відео з військової бази Ханкала неподалік від Грозного, що з'явилося раніше у соціальних мережах. На ньому видно солдатів, що говорять чеченською, яких духовенство благословляє на участь в сирійській операції. За словами співрозмовника, на записі зображено представників військової поліції.

Серед військових був муфтій Чечні Салах Межиєв, який приїхав підтримати чеченців, що відправляються на війну.

Журналістам вдалося отримати аудіозапис частини виступу Межиєва, записаний одним з військовослужбовців. Згідно запису, муфтій заявив наступне: «[глава Чечні Рамзан] Кадиров просив [президента Росії Володимира] Путіна відправити його туди, сказав, що він мріє туди поїхати, щоб охороняти мусульман. Клянуся Аллахом, туди поїхати мріють дуже багато, починаючи з нашого правителя. Люди заздрять тим, хто туди відправляється як ви. Дуже багато хто готовий відправиться туди як тільки їм скажуть. У цьому немає сумніву. Ви вийшли з великою справою. Зараз ми всі помолимось і попросимо милості на шляху війни».

Муфтій у середу не підходив до телефону. Прес-секретар Кадирова Альва Карімов переадресував в Міноборони питання кореспондента про відправку чеченських військових до Сирії. Отримати коментар військового відомства не вдалося.