Примарна "група Вагнера": ЗМІ розповіли про найманців, які воюють за інтереси Кремля в Україні та Сирії

Витрати взяли на себе держава і "високопоставлені бізнесмени", розповів офіцер міністерства оборони РФ і два співрозмовника, знайомих з ходом операції, повідомляє РБК. Називати імена "інвесторів" співрозмовники відмовляються навіть в неофіційній бесіді при вимкнених диктофонах.

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Наголошується, що вперше про «групу Вагнера» і її участь в сирійській війні в жовтні 2015 року написала «Фонтанка». Видання стверджувало, що раніше найманців бачили на південному сході України, де вони брали участь в боях на стороні так званих республік.

«Група Вагнера» отримала свою назву за позивним керівника загону, розповіли чотири джерела, особисто знайомих з Вагнером. ПВК з'явилася на Близькому Сході незадовго до того, як восени 2015 року Росія почала офіційно розгортати свої бази, розповів офіцер Міноборони РФ та підтвердило джерело, знайоме з ходом операції. Загалом поруч з Латакією і Алеппо розташовувалися майже 2,5 тис. осіб, керували операцією співробітники ГРУ і ФСБ, зазначив він.

Згідно з повідомленням, «Група Вагнера» тренується на базі в Молькіно (Краснодарський край), де також розташовуються сили 10-ї окремої бригади спецназу ГРУ Міноборони, пояснили офіцер ФСБ і один з бійців, який служив під проводом «Вагнера». ПВК не платить за оренду будівель і ділянок, кажуть два співрозмовники, знайомі з табору.

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Утримання самої бази, як і інших військових частин, знаходиться на балансі Міністерства оборони РФ. Тендери на послуги з вивезення сміття та перевезення білизни, санітарні послуги, прибирання територій, теплопостачання проводяться пакетами відразу на кілька десятків або сотень військових частин, згрупованих за територіальною ознакою. В середньому в 2015-2016 роках відомство витрачало на одну військову частину 14,7 мільйонів рублів без обліку засекречених контрактів, випливає з закупівельної документації шести аукціонів, де згадується база в Краснодарському краї.

У декількох тендерах на утримання бази брали участь фірми, що мають відношення до петербурзького ресторатора Євгена Пригожина – "улюбленого ресторатора" президента РФ Володимира Путіна

Відзначається, що фірми Пригожина є одними з найбільших постачальників послуг для Міноборони: компанії завозять продовольство і займаються прибиранням у військових частинах.

Зарплати солдатам "групи Вагнера" виплачувалися готівкою, офіційно вони ніде не були оформлені, а закупівля зброї і спорядження засекречені, пояснює офіцер Міноборони РФ і підтверджують два співрозмовника, знайомих з ходом операції.

Розповідаючи про зарплати бійців, співрозмовники наводять подібні цифри. За словами водія, який працює на базі в Краснодарському краї, цивільні отримують близько 60 тис. руб. в місяць. Джерело, знайоме з деталями військової операції, вказує, що боєць ПВК, що знаходиться на базі в Росії, може розраховувати на 80 тис. руб. щомісяця і до 500 тис. руб. плюс премія — у зоні бойових дій в Сирії.

Зарплата співробітника ПВК в Сирії рідко перевищувала 250-300 тис. руб., уточнює у розмові офіцер Міноборони РФ. З мінімальним порогом 80 тис. руб. він згоден, а середню зарплату для рядового оцінює в 150 тис. руб. плюс бойові і компенсації. При максимальній чисельності "групи Вагнера" 2,5 тис. осіб їх зарплата з серпня 2015 року по серпень 2016 року могла скласти від 2,4 млрд (при 80 тис. руб. в місяць) до 7,5 млрд руб. (при щомісячних платежах 250 тис. руб.).

Разом з тим, за даними видання, вартість спорядження для кожного бійця може доходити до $1 тис., переміщення та проживання обійдеться в таку ж суму в місяць, вважає Борис Чикин, співвласник приватної військової компанії Moran Security Group. Таким чином, вартість присутності 2,5 тис. осіб в Сирії без урахування зарплат може досягати $2,5 млн на місяць, або близько 170 млн руб. (при середньорічному курсі долара 67,89 руб., за даними ЦБ).

Максимальні витрати на харчування в ході сирійської кампанії могли становити 800 руб. на людину на добу, оцінив Олександр Циганок, керівник Центру військового прогнозування Інституту політичного і військового аналізу РФ. З цієї оцінки випливає, що їжа для 2,5 тис. бійців могла обходитися в суму до 2 млн руб.

Основні втрати з російського боку в Сирії несе саме ПВК, кажуть співрозмовники РБК, знайомі з деталями операції. Їх дані по числу загиблих різняться. Співробітник Міноборони РФ наполягає, що всього на Близькому Сході загинуло 27 найманців. Один з колишніх офіцерів ПВК говорить про, щонайменше, 100 смертей. «Звідти кожен третій «двохсотий», кожен другий «трьохсотий», — говорить співробітник бази в Молькино («вантаж-200» і «вантаж-300» — умовні позначення при транспортуванні тіла загиблого і пораненого бійця відповідно).

Стандартна компенсація родичам загиблого бійця — до 5 млн руб., говорить джерело, знайоме зі структурою ЧВК (стільки ж отримують родичі військовослужбовців ЗС Росії, загиблих під час бойових дій). Але отримати їх не завжди просто, наполягає знайомий загиблого в Сирії найманця: часто сім'ям доводиться буквально вибивати кошти. Офіцер Міноборони уточнює, що за загиблого родича сім'ї отримують 1 млн руб., за поранення бійцям виплачують до 500 тис. руб.

З урахуванням зарплат, бази постачання, проживання і харчування річне утримання «групи Вагнера» може обійтися в суму від 5,1 млрд до 10,3 млрд руб. Одноразові витрати на спорядження — 170 млн руб., компенсації сім'ям загиблих при мінімальній оцінці втрат від 27 млн руб.

Як повідомляв УНІАН, за даними Sky News, в Сирії загинули 500-600 російських найманців.

За даними журналістів, офіційно батальйону "ПВК Вагнера" не існує, і єдиним доказом протилежного є державні нагороди РФ, які отримують його бійці.