У Каїрі через вибух бомби загинули шестеро поліцейських (фоторепортаж)

Бомба вибухнула на контрольно-пропускному пункті в Каїрі в п'ятницю, 9 грудня. Про це повідомляє Reuters.

Унаслідок вибуху крім поліцейських постраждали четверо цивільних осіб, Шестеро з них загинули, троє отримали поранення.

У даний час ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух. Напад поблизу урядової будівлі в заможному районі Каїра став останнім в серії подібних інцидентів в Єгипті, які нерідко влаштовуються радикальними ісламістами.

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Як повідомляє Риа Новости з посиланням на джерело в МВС Єгипту, зібрана на даний момент інформація свідчить, що до вибуху може бути причетне одне з угруповань, пов'язаних з "Ісламською державою".

Вибухи сталися в районі, де розташована мечеть і були спрямовані проти співробітників поліції.

"Докази вказують на збройний осередок, що входить до угрупування "Аджнад Маср", тим більше, що це угруповання останнім часом демонструвало намір повернутися до злочинної діяльності", - повідомив співрозмовник агентства.

За даними ЗМІ, злочинці, які вчинили атаку на поліцію, дистанційно підірвали два саморобних пристрої.

Варто відзначити, що раніше на Філіппінах стався вибух перед президентським кортежем. Унаслідок вибуху отримали поранення 9 чоловік команди безпеки.