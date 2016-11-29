На Філіппінах пролунав вибух перед президентським кортежем, є поранені
21:49, 29 листопада 2016Світ
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У результаті вибуху зазнали поранень 9 людей команди безпеки.
Вибух прогримів перед президентським кортежем / sputniknews.com
На Філіппінах стався вибух перед президентським кортежем. У результаті вибуху зазнали поранень 9 людей команди безпеки.
Про це повідомляє CNN.
Повідомляється, що із потерпілих перебуває в критичному стані. При цьому самого президента там не було. Інцидент стався в Мараві на південному острові Мінданао.
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Влада підозрює, що за вибухом можуть стояти бойовики ісламістського угруповання "Маутен".
Раніше у рідному місті президента Філіппін Родріго Дутерте, Давао, на ринку у вечірні години пролунав вибух. Відомо про десять загиблих.
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