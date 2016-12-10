У Сирії вбили одного з лідерів ІД, причетного до атаки на Charlie Hebdo
В результаті удару американського безпілотника в Сирії вбито одного з лідерів екстремістського угруповання "Ісламська держава" Бубакера аль-Хакіма.
Про це повідомили американські військові, передає російська служба Бі-Бі-Сі.
За їх даними, аль-Хакім був убитий 26 листопада в місті Ракка, який в ЗМІ називають "столицею ІД".
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Аль-Хакім брав участь в організації атак на французьких карикатуристів із сатиричного журналу Charlie Hebdo, додали військові.
В січні 2015 року бойовики, пізніше відомі як брати Саїд і Шериф Куаши, увірвалися в офіс Charlie Hebdo і почали стріляти. Загинули 11 журналістів і поліцейський.
Нападникам вдалося втекти. Через два дні їх вбили французькі спецслужби. У ці дні сталося ще кілька нападів, організованих спільниками братів Куаши, в результаті яких загинули п'ять осіб.