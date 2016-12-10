У Швеції вручили Нобелівські премії за 2016 рік

У Стокгольмі відбулася церемонія нагородження Нобелівськими преміями за 2016 рік у сфері медицини або фізіології, фізики, хімії, а також премією з економіки пам'яті Альфреда Нобеля.

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З рук короля Швеції Карла XVI Густава диплом і медаль лауреатів отримали професор з Японії Есінорі Осумі, що став володарем нагороди з фізіології або медицини; троє фізиків - Девід Таулесс, Данкан Холдейн і Майкл Костерліц; володарі нагороди з хімії - Жан-П'єр Саваж, Фрейзер Стоддарт і Бернард Ферінга, а також премії з економіки, заснованої у пам'ять про Альфреда Нобеля шведським Держбанком, - Олівер Харт і Бенгт Хольмстрем, повідомляє РІА Новости.

Американський поет і музикант Боб Ділан - володар нагороди з літератури, який не зміг взяти участь в церемонії, - одержить свою премію, коли йому буде зручно, наступного року.

Сума грошової частини премій у кожній з номінацій становила у 2016 році 8 млн шведських крон (932 тис. доларів США).

Раніше сьогодні в Осло Нобелівську премію миру за 2016 рік вручили президенту Колумбії Хуану Мануелю Сантосу, який досяг угоди про закінчення в його країні громадянської війни, що тривала понад 50 років.

Розпочатий у 1964 році в Колумбії збройний конфлікт між проурядовими силами, ліворадикальним угрупованням "Революційні збройні сили Колумбії" (РЗСК, відоме як FARC) і різними воєнізованими групами забрав життя 222 тис. осіб. 27 вересня 2016 року після кількох років переговорів стало відомо про підписання мирної угоди між владою і РЗСК.

Сантос після присудження йому нагороди повідомив, що гроші він має намір віддати жертвам громадянської війни.