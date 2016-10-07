Нобелівську премію миру отримав президент Колумбії

Про це повідомляється на офіційному Twitter Нобелівської премії.

BREAKING NEWS The 2016 #NobelPrize#Peace is awarded to Colombian President Juan Manuel Santos pic.twitter.com/7OhiCruc1o — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2016

Як було сказано під час оголошення переможця, колумбійський президент отримав нагороду "за його рішучі зусилля з виведення країни зі стану більш ніж 50-річної громадянської війни".

Він став 15-м головою держави, який отримав Нобелівську премію миру.

#NobelFacts Now there are 2 Nobel Laureates born in Colombia – Juan Manuel Santos and Gabriel García Márquez (#NobelPrize Literature 1982) — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2016

Зазначимо, на Нобелівську премію миру цього року було висунуто 376 номінантів, серед яких у тому числі дипломати, які вели переговори щодо ядерної угоди з Іраном, російська захисниця прав мігрантів, жінки-єзидки, які були рабинями угруповання «Ісламська держава».

Також серед номінантів були жителі островів Греції, які в Егейському морі рятували біженців, і сирійські добровольці з організації "Білий шолом" – за їхні сміливі зусилля з порятунку цивільних, які щодня страждають від безперервних бомбардувань у Сирії.

Нобелівська премія миру вручається з 1901 року. Серед її лауреатів - Європейський Союз, Барак Обама, Далай Лама, Михайло Горбачов, Нельсон Мандела, Мати Тереза та інші.

Як повідомляв УНІАН, що раніше вже були оголошені лауреати Нобелівської премії з хімії - за створення молекулярних машин, з фізики - за вивчення "дивних" станів матерій, з медицини - за вивчення "самопоїдання" клітин.