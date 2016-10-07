Нобелівську премію миру отримав президент Колумбії

12:03, 07 жовтня 2016
Світ
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Лауреатом Нобелівської премії миру в 2016 році було обрано президента Колумбії Хуана Сантоса.

Фото Twitter The Nobel Prize

Про це повідомляється на офіційному Twitter Нобелівської премії.

Як було сказано під час оголошення переможця, колумбійський президент отримав нагороду "за його рішучі зусилля з виведення країни зі стану більш ніж 50-річної громадянської війни".

Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос / Архівне фото Reuters

Він став 15-м головою держави, який отримав Нобелівську премію миру.

Зазначимо, на Нобелівську премію миру цього року було висунуто 376 номінантів, серед яких у тому числі дипломати, які вели переговори щодо ядерної угоди з Іраном, російська захисниця прав мігрантів, жінки-єзидки, які були рабинями угруповання «Ісламська держава».

Також серед номінантів були жителі островів Греції, які в Егейському морі рятували біженців, і сирійські добровольці з організації "Білий шолом" – за їхні сміливі зусилля з порятунку цивільних, які щодня страждають від безперервних бомбардувань у Сирії.

Нобелівська премія миру вручається з 1901 року. Серед її лауреатів - Європейський Союз, Барак Обама, Далай Лама, Михайло Горбачов, Нельсон Мандела, Мати Тереза та інші.

Як повідомляв УНІАН, що раніше вже були оголошені лауреати Нобелівської премії з хімії - за створення молекулярних машин, з фізики - за вивчення "дивних" станів матерій, з медицини - за вивчення "самопоїдання" клітин.

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