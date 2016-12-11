Теракт у Стамбулі: 29 загиблих, понад 160 поранених (фото, відео)

У результаті подвійного вибуху в Туреччині загинули 29 людей, ще 166 отримали поранення.

Про це заявив голова МВС Туреччини Сулейман Сойлу, передає АР.

Серед загиблих 27 правоохоронців і двоє цивільних.

За словами Сойлу, у зв'язку з атаками було заарештовано 10 осіб.

У мережі з'явилося відео вибуху. яке вдалося зняти випадковому свідку.

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі вечері 10 грудня недалеко від стадіону Vodafone Arena стався вибух. Очевидці повідомили, що вибух був чутний в кількох інших районах Стамбула.

Міністр транспорту Туреччини Ахмет Арслан назвав вибух терактом. На своїй сторінці у Twitter він засудив подію та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.