Вибух у Стамбулі: ЗМІ повідомляють про 15 жертв теракту

У результаті вибуху біля футбольного стадіону в Стамбулі загинули не менше 15 людей, повідомляє «112 Україна» з посиланням на Al Jazeera.

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За даними турецького телеканалу NTV, 38 осіб постраждали, вони знаходяться в лікарні. Раніше міністерство внутрішніх справ Туреччини повідомило про не менш як 20 постраждалих.

Вибух недалеко від стадіону Vodafone Arena стався після матчу Турецької суперліги між командами "Бешикташ" і "Бурсаспор". Очевидці повідомили, що вибух був чутний в кількох інших районах Стамбула.

Поліцейські перевіряють повідомлення про подвійний вибух, а також про постріли після події.

За попередніми даними МВС, метою нападу був автобус співробітників правоохоронних органів.

Міністр транспорту Туреччини Ахмет Арслан назвав вибух терактом. На своїй сторінці у Twitter він засудив подію та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.