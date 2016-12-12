ЄС підписав дружню угоду із Кубою

Церемонія підписання відбулася в Брюсселі за участі високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні і глави МЗС Куби Бруно Родрігеса Парільї на полях зустрічі глав МЗС країн ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Цією угодою ми висловлюємо сподівання, що відносини між ЄС і Кубою перейдуть на новий рівень, який відображатиме міцний історичний, культурний і економічний зв'язок між Євросоюзом і Кубою", - заявила Могеріні після підписання угоди.

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За її словами, угода створить юридичні рамки для політичного діалогу між ЄС і Кубою і дозволить тісно співпрацювати у вирішенні глобальних проблем: кліматичні зміни, терроризм і міграція.

Переговори щодо угоди між ЄС і Кубою розпочалися у квітні 2014 року і завершені 11 березня 2016 року погодженням тексту. 6 грудня Рада ЄС вирішила провести церемонію підписання 12 грудня.

До того як угоду ратифікують Європарламент і національні парламенти вона працюватиме в режимі тимчасового застосування.