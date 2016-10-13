Обама очікує від нового генсека ООН Гутерриша готовності відповідати на глобальні виклики

Про це йдеться у його заяві, розміщеній на сайті Білого Дому.

Американський лідер від імені Сполучених Штатів привітав Гутерриша з його сьогоднішнім обранням наступним генсеком ООН.

Як зазначив Обама, США зобов'язуються надавати повну підтримкуГутерришу, коли він розпочне виконання своїх повноважень на посаді генсека ООН з 1 січня 2017 року.

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"З самого початку Організація Об'єднаних Націй відігравала центральну роль у врегулюванні збройних конфліктів, підтримуючи стабільність, рятуючи від бідності, доставляючи життєво необхідну гуманітарну допомогу та забезпечуючи найбільш повне дотримання прав людини по усьому світу", - заявив Обама.

Також він наголосив, що з огляду на десятки мільйонів переміщених осіб, на розміщення миротворців ООН, чисельність яких складає рекордно високий рівень на кліматичні зміни, які здійснюють вплив на країни в усьому світі, і на екстремістів, які роблять суб'єктом своїх нападів цивільних громадян, "міжнародна спільнота ніколи раніше так не покладалася на Організацію Об'єднаних Націй, як вона це робить сьогодні".

"Ми маємо повну впевненість, що пан Гутерриш як колишній прем'єр-міністр Португалії та екс-верховний комісар ООН у справах біженців має характер, бачення та навички, які необхідні для того, щоб очолювати Організацію Об'єднаних Націй у цей переломний момент та здійснювати реформування її органів і функцій, щоб краще відповідати на ці безпрецедентні виклики", - підкреслив Обама.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко очікує від нового генсека ООН Гутерриша рішучого політичного лідерства в захисті принципів організації.

Сьогодні Генасамблея ООН затвердила кандидатуру Гутерриша наступним генсеком організації.