Армія Асада заявила про початок "завершальної стадії" взяття Алеппо

Про це заявив генерал проурядової сирійської армії в понеділок, пише Reuters.

Журналіст видання в зоні, контрольованій урядом, повідомив, що бомбардування повстанських районів міста тривають в режимі нон-стоп протягом ночі, і цивільні, що опинились там в пастці, описують ситуацію як подобу «кінця світу».

"Битва в східній частині Алеппо повинна закінчитися швидко. Вони (повстанці) мають не так вже й багато часу. Вони повинні або здатися, або померти", – сказав журналістам генерал-лейтенант Заїд аль-Салех, глава комітету з безпеки алеппского уряду.

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Повстанці після нічного бою пішли з усіх районів Алеппо на східному березі річки, втративши Шейх Саїд на півдні своєї території, розповіли в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.

Це означало, що їхній анклав зменшився удвічі всього за кілька годин, зазначив директор Центру Рамі Абдурахман.

"Ситуація вкрай складна сьогодні", – сказав представник повстанського угрупування «Фастакім» Закарія Малахівджи.