Армія Асада захопила ще п’ять районів Алеппо: у повстанців залишилася лише площа в кілька кілометрів

Про це повідомляє агентство Reuters.

Повідомляється, що Росія заявила про взяття під контроль урядовими військами ще п'яти районів Алеппо, і тепер армія Асада в рамках інтенсивного наступу, що змінив хід конфлікту, захопила 35 округів.

Територія раніше утримуваних повстанцями районів Алеппо зменшена до декількох кілометрів в діаметрі, де десятки тисяч мирних жителів виявилися в пастці. Повстанці зараз близькі до втрати і цієї території.

Сирійський уряд став ближче до перемоги, ніж в будь-який момент з 2012 року, зазначає агентство.

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Москва вчора заявила, що представники Росії і США зустрінуться на цьому тижні для обговорення можливого виходу повстанських груп з Алеппо. Офіційний представник США сказав Рейтер, що Вашингтон прийме таку умову, якщо це врятує життя.

При цьому сирійський уряд відкидає будь-які угоди про припинення вогню з жодною зі сторін в утримуваній повстанцями східній частині Алеппо, якщо опозиційні сили не залишать місто.

Росія і Китай наклали вето на резолюцію Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо тижневого режиму припинення вогню, стверджуючи, що повстанці будуть використовувати такі паузи для свого зміцнення, яке заподіє більше лиха цивільному населенню.