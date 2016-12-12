Антоніу Гутерреш склав присягу генсекретаря ООН

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Церемонія відбулася, сьогодні, 12 грудня.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні Генасамблея ООН затвердила кандидатуру Гутерреша наступним генсеком організації. Офіційно він вступить на посаду з 1 січня 2017 року і головуватиме до 2021 року. Другий термін чинного генсека ООН Пан Гі Муна закінчується 31 грудня 2016 року.

Довідка. Гутерреш народився в 1949 році в Лісабоні. Він вивчав інженерну справу і фізику у Вищому технічному інституті, а також працював викладачем у виші. У 1974 році Гутерреш вступив до Соціалістичної партії. У 1995 році, через три роки після обрання на посаду генерального секретаря соціалістів, він став прем'єр-міністром Португалії. З червня 2005 до грудня 2015 року обіймав посаду верховного комісара ООН у справах біженців.