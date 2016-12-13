Трамп має намір призначити президента Goldman Sachs економічним радником
Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про намір призначити президента Goldman Sachs Гарі Кона своїм економічним радником і директором Національної економічної ради.
Про це йдеться в повідомленні на сайті перехідної команди Трампа, передає РБК.
«В якості мого головного економічного радника Гарі Кон буде застосовувати свої таланти успішного бізнесмена на благо американського народу», — заявив Трамп.
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«Він допоможе виробити економічну політику, що забезпечить зростання зарплат нашим робітникам, зупинить витік робочої сили за кордон і створить багато нових чудових можливостей для американців. Він повністю розуміє економіку і буде використовувати всі свої великі знання і досвід, щоб переконати американський народ, що він знову починає вигравати», – додав обраний президент.
Кон, в свою чергу, заявив, що бути членом команди обраного президента для нього є великою честю. «Я поділяю погляди обраного президента Трампа з приводу переконаності, що кожен американський громадянин має своє місце в успішній економіці, і ми будемо повністю віддані ідеї створення нації сили, зростання і процвітання», – наводяться в повідомленні слова глави Goldman Sachs.
У повідомленні також сказано, що Кон буде працювати в тісній співпраці з економічною командою Трампа в Казначействі і Міністерстві торгівлі США.