Трамп має намір призначити президента Goldman Sachs економічним радником

Про це йдеться в повідомленні на сайті перехідної команди Трампа, передає РБК.

«В якості мого головного економічного радника Гарі Кон буде застосовувати свої таланти успішного бізнесмена на благо американського народу», — заявив Трамп.

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«Він допоможе виробити економічну політику, що забезпечить зростання зарплат нашим робітникам, зупинить витік робочої сили за кордон і створить багато нових чудових можливостей для американців. Він повністю розуміє економіку і буде використовувати всі свої великі знання і досвід, щоб переконати американський народ, що він знову починає вигравати», – додав обраний президент.

Кон, в свою чергу, заявив, що бути членом команди обраного президента для нього є великою честю. «Я поділяю погляди обраного президента Трампа з приводу переконаності, що кожен американський громадянин має своє місце в успішній економіці, і ми будемо повністю віддані ідеї створення нації сили, зростання і процвітання», – наводяться в повідомленні слова глави Goldman Sachs.

У повідомленні також сказано, що Кон буде працювати в тісній співпраці з економічною командою Трампа в Казначействі і Міністерстві торгівлі США.