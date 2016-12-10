Голова ExxonMobil є основним кандидатом на пост держсекретаря США - WSJ

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на двох чиновників в перехідній адміністрації, передає РБК.

Як пише видання, Тіллерсон «випереджає» інших кандидатів на цей пост, у тому числі колишнього губернатора штату Массачусетс Мітта Ромні, який кілька разів зустрічався з Трампом і обговорював це питання. Деякі радники Трампа розглядають голову ExxonMobil як людину, що «розбиває загальні уявлення», чий управлінський досвід може допомогти йому на посаді держсекретаря, відзначають співрозмовники газети.

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Представник ExxonMobil відмовилася коментувати цю інформацію. Джерела видання повідомляють, що остаточне рішення з приводу призначення держсекретаря Трамп ще не прийняв. Однак обраний президент і керівник нафтової компанії зустрічалися в минулий вівторок, 6 грудня. У числі інших кандидатів на посаду держсекретаря, за винятком Тіллерсона і Ромні, називалися колишній директор ЦРУ генерал Девід Петреус, екс-генеральний директор Ford Алан Мулаллі, а також колишній постійний представник США в ООН Джон Болтон.

Видання зазначає, що серед всіх претендентів на цю посаду Тіллерсон має, «мабуть, найбільш тісні контакти» з президентом Росії Володимиром Путіним. Будучи головою ExxonMobil, він висловлювався проти російських санкцій. «Ці існуючі відносини [Тіллерсона] з Путіним доповнюють прагнення Трампа поліпшити відносини з Росією», — пише WSJ.