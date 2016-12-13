Трамп вирішив не поспішати із заявою про вихід з бізнесу

"Оголошення буде в січні", - заявив прес-секретар Трампа Шон Спайсер, передає РБК.

Передбачалося, що оголошення про те, що Трамп відсторониться від управління своїм бізнесом, буде зроблено 15 грудня.

У березневому списку Forbes Трамп займав 324-е місце зі статком у $4,5 млрд.

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Як повідомляла газета The Washington Post з посиланням на офіційного представника Трампа, мільярдер, будучи кандидатом в президенти США від Республіканської партії, в червні продав всі свої частки в різних компаніях.

Assosiated Press 10 грудня з посиланням на документи з реєстру штату Делавер повідомило, що Трамп закрив кілька своїх компаній, в числі яких чотири фірми, можливо, пов'язані з Саудівською Аравією. Таке рішення прийнято, щоб «уникнути можливих конфліктів інтересів» після інавгурації. Однак у компанії Trump Organization агентству цю інформацію не підтвердили.

Як повідомляв УНІАН, Трамп оголосив про намір призначити президента Goldman Sachs Гарі Кона своїм економічним радником і директором Національної економічної ради.