Навальний вирішив боротися за посаду президента Росії (відео)

Про це він оголосив у зверненні до прихильників на своєму Youtube-каналі.

За його словами, він іде на вибори з програмою про те, як зробити Росію "справедливою та сучасною, приборкати корупцію та перетворити багатство Росії в достаток кожної родини".

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"Я віддаю собі звіт у тому, як складно буде протистояти чинній владі з її фальсифікаціями і пропагандистською машиною. Я дуже добре розумію, що навіть стати кандидатом мені буде непросто", - зазначив Навальний.

Раніше Верховний суд Росії скасував вирок Навальному у справі "Кіровлісу", який робив неможливим його участь у президентських виборах. 16 листопада було направлено на новий розгляд справу Навального і підприємця Петра Офіцерова, раніше засуджених за звинуваченням у розкраданні коштів держпідприємства.

Навальний став відомим на хвилі протестів у РФ проти фальсифікації результатів виборів до Держдуми 4 грудня 2011 року. Незгодні з черговою перемогою партії влади «Єдина Росія» створили рух «За чесні вибори», який координує діяльність опозиціонерів. Одним із популярних гасел опозиції, яке придумав Навальний, стало гасло «Єдина Росія – партія шахраїв і злодіїв».

15 жовтня 2014 року Навальний заявив, що Крим - це частина Росії, і висловив упевненість у тому, що півострів залишиться у складі РФ. «Крим зараз є частиною Російської Федерації. І давайте не будемо обманювати себе. І українцям я теж сильно раджу не обманювати себе. Він залишиться частиною Росії і більше ніколи в осяжному майбутньому не стане частиною України», - сказав Навальний. Він сказав, що навіть у разі обрання його президентом Росії Крим все одно не повернеться до складу України. «Крим - це що, бутерброд з ковбасою, чи що? Його туди-сюди повертати», - сказав він.

Раніше Навальний засуджував окупацію Криму Росією, називаючи це порушенням міжнародних домовленостей.