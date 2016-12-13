У Росії звільнили групу чеченських військових через відмову відправитися до Сирії - ЗМІ

Про це повідомляє Кавказский узел з посиланням на чеченські джерела.

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За їх словами, всі звільнені є місцевими жителями.

Як повідомляв УНІАН, військових, що проходять службу в Чечні, відправили в Сирію для участі в "антитерористичної операції".