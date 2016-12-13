У Росії звільнили групу чеченських військових через відмову відправитися до Сирії - ЗМІ
14:52, 13 грудня 2016Світ
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12 військовослужбовців підрозділу Міноборони РФ, дислокованого на військовій базі Ханкала під Грозним, звільнені зі служби через відмову вирушити в Сирію.
Чеченські контрактники відправляються в Сирію / Скріншот відео
Про це повідомляє Кавказский узел з посиланням на чеченські джерела.
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За їх словами, всі звільнені є місцевими жителями.
Як повідомляв УНІАН, військових, що проходять службу в Чечні, відправили в Сирію для участі в "антитерористичної операції".
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