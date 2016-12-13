"Це майже кінець": Росія заявляє, що повстанці покинуть Алеппо протягом декількох годин

Про це заявив журналістам постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін перед початком екстреного засідання Ради Безпеки всесвітньої організації, пише «ТАСС».

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"За моєю останньою інформацією, дійсно, досягнуті домовленості про те, що бойовики (Росія називає повстанців в Сирії бойовиками - ред.) залишать місто, так що це майже кінець", - сказав дипломат.

Відповідаючи на питання, коли повстанці покинуть Алеппо, він сказав, що "протягом декількох годин".

Як повідомляв УНІАН, сирійські повстанці заявили про досягнення угоди про припинення вогню для евакуації бійців та цивільних осіб з Алеппо.