Сирійські повстанці заявили про досягнення угоди щодо припинення вогню в Алеппо та евакуації – ЗМІ

19:07, 13 грудня 2016
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Сирійські повстанці заявили про досягнення угоди про припинення вогню в Алеппо та евакуацію бійців і цивільних.

Алеппо, ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє The Associated Press у своєму твіттері.

«Сирійські повстанці кажуть, що була досягнута угода про припинення вогню для евакуації бійців та цивільних осіб з Алеппо», – йдеться в повідомленні.

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Раніше Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що перш, ніж зупиняться бойові дії, повинні бути встановлені евакуаційні коридори.

"Ми чуємо заклики до негайного припинення бойових дій. Це російська сторона хоче зробити тільки тоді, коли коридори будуть встановлені", – сказав Лавров на прес-конференції за підсумками засідання організації Чорноморського економічного співробітництва в Белграді у вівторок.

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Теги: #Алеппо#повстанці