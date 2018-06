Сирійські повстанці заявили про досягнення угоди щодо припинення вогню в Алеппо та евакуації – ЗМІ

Про це повідомляє The Associated Press у своєму твіттері.

«Сирійські повстанці кажуть, що була досягнута угода про припинення вогню для евакуації бійців та цивільних осіб з Алеппо», – йдеться в повідомленні.

BREAKING: Syrian rebels say cease-fire agreement has been reached to evacuate fighters, civilians from Aleppo.

This is what fleeing eastern Aleppo looks like. Thousands are on the move as Syrian government forces take nearly full control of the city. pic.twitter.com/Fdfy83ZEzc