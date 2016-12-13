Сирійські повстанці заявили про досягнення угоди щодо припинення вогню в Алеппо та евакуації – ЗМІ

Про це повідомляє The Associated Press у своєму твіттері.

«Сирійські повстанці кажуть, що була досягнута угода про припинення вогню для евакуації бійців та цивільних осіб з Алеппо», – йдеться в повідомленні.

BREAKING: Syrian rebels say cease-fire agreement has been reached to evacuate fighters, civilians from Aleppo. — The Associated Press (@AP) 13 декабря 2016 г.

This is what fleeing eastern Aleppo looks like. Thousands are on the move as Syrian government forces take nearly full control of the city. pic.twitter.com/Fdfy83ZEzc — AJ+ (@ajplus) 13 декабря 2016 г.

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Раніше Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що перш, ніж зупиняться бойові дії, повинні бути встановлені евакуаційні коридори.

"Ми чуємо заклики до негайного припинення бойових дій. Це російська сторона хоче зробити тільки тоді, коли коридори будуть встановлені", – сказав Лавров на прес-конференції за підсумками засідання організації Чорноморського економічного співробітництва в Белграді у вівторок.