У Держдепі відмовились коментувати стосунки їхнього майбутнього очільника із Путіним

Як повідомляється на офіційному сайті Держдепартаменту США, речник Держдепу Джон Кірбі на щоденному брифінгу у Вашингтоні, на запитання, чи збирається нинішній секретар Держдепартаменту Джон Керрі висловлювати певні занепокоєння щодо зв'язків Тіллерсона з Путіним, сказав: "Це не те місце, щоб висловлювати такі судження. Це рішення обраного президента - призначати посадовців".

"Наша робота полягає у тому, щоб пересвідчитися, що команда, яка почине працювати, має повну підтримку, контекст, необхідну інформацію, аби приймати найкращі рішення для подальшого розвитку американської зовнішньої політики, і це те, на чому ми зосереджуємо увагу: забезпечуємо, щоб він та його команда мали підтримку, якої вони потребують",- сказав Кірбі.

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При цьому, відповідаючи на питання, чи відвідував Тіллерсон Держдепартамент, Кірбі сказав, що йому про це невідомо.

Речник нагадав, що раніше Керрі привітав Тіллерсона у своїй заяві з номінуванням на посаду наступного секретаря Держдепартаменту, але особисто не розмовляв з ним. За словами Кірбі, Керрі має намір особисто привітати Тіллерсона.

Зокрема, Керрі висловив рішучу підтримку керівнику Exxon Mobil та запропонував допомогти йому пройти процес затвердження для офіційного вступу на посаду.

При цьому речник Держдепартаменту не надав чіткої відповіді на запитання щодо можливого перегляду ключових підходів у зовнішній політиці за президентства Дональда Трампа.

Кірбі сказав, що доки Барак Обама є чинним президентом, Держдепартамент підтримує його стратегічну політику і порядок денний у зовнішніх зносинах.

"Відбулись вибори, і ми зараз маємо обраного президента. Він та його команда мають повне право - насправді у них є відповідальність, подивитися на світ навколо них та вирішити для себе, яким чином вони збираються сприймати цей світ і як вони збираються - як Сполучені Штати збираються взаємодіяти у цьому світі", - сказав Кірбі.

Як повідомляв УНІАН, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня 2017 року, обрав на посаду секретаря Державного департаменту кандидатуру керівника Exxon Mobil Тіллерсона, який підтримує скасування санкцій проти Російської Федерації та має тісні зв'язки з президентом Росії.