Трамп вирішив призначити держсекретарем пропутінського кандидата

Про це повідомляє телеканал CBS News з посиланням на перехідну команду Трампа.

Відповідне повідомлення було оголошене у вівторок вранці.

Про своє рішення Трамп також сам повідомив у Twitter.

«Його стійкість, великий досвід і глибоке розуміння геополітики роблять його блискучим вибором на посаду держсекретаря. Він пропагуватиме стабільність у регіоні і зосереджуватиметься на інтересах національної безпеки США», – мовиться у заяві Трампа, оприлюдненій 13 грудня його перехідною командою.

I have chosen one of the truly great business leaders of the world, Rex Tillerson, Chairman and CEO of ExxonMobil, to be Secretary of State. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2016

Процес його затвердження у Сенаті може виявитися доволі складним, тому що деякі провідні американські законотворці вже висловлюють занепокоєння стосовно відносин Тіллерсона з Путіним, а також у зв'язку з повідомленнями, що, як вважають розвідувальні служби США, Москва працювала не тільки над втручанням в американські вибори, але активно впливала на результат виборів на користь Трампа. Обраний президент, своєю чергою, відкинув такі висновки, назвавши їх "безглуздими."

Як повідомляв УНІАН, за даними The Wall Street Journal, Тіллерсон мав найближчі зв'язки з Путіним серед усіх можливих претендентів на посаду держсекретаря. У 2011 році керівник нафтової корпорації вів переговори стосовно угоди про партнерство в енергетичній галузі з Росією. Як говорив Путін, ця угода могла би у підсумку оцінюватися у 500 млрд доларів. Кремль також нагородив Тіллерсона Орденом дружби.

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Як зазначало видання, наявні відносини Тіллерсона з Путіним доповнюватимуть намір Трампа покращити відносини між США та Росією. Деякі республіканці наполегливо закликали Трампа бути обережним щодо тісної співпраці з Росією, попереджаючи, що РФ намагається розширити свій вплив у спосіб, що суперечить інтересам США стосовно таких країн, як Україна та Сирія.

Раніше Тіллерсон виступав проти санкцій щодо Росії.

Корпорація Exxon Mobil має величезну глобальну присутність, і це може призвести до небезпечного конфлікту інтересів, якщо Трамп призначить Тіллерсона секретарем Держдепартаменту. Компанія здійснює розвідувальні роботи з пошуку нафти і газу на шести континентах у понад 50 країнах.