Суд не дозволив двом виборникам з Колорадо віддати голоси Трампу

Виборники Поллі Бака і Роберт Нейманич розраховували отримати дозвіл суду на те, щоб віддати свої голоси за Дональда Трампа під час процедури голосування колегії вибірників, яка повинна пройти 19 грудня. Позивачі також розрахували, що створений ними прецедент вплине на виборців в інших штатах, передає РБК з посиланням на Associated Press.

Читайте такожСуд у США відхилив запит про перерахунок голосів в Пенсільванії

Вердикт, що зобов'язує всіх виборців голосувати відповідно до закону штату, винесла суддя Елізабет Старрс з Денвера. В результаті народного голосування перемогу в Колорадо отримала Хілларі Клінтон. Суддя постановила, що якщо виборці відмовляться віддати свої голоси за Хілларі Клінтон, їх можуть замінити.

До цього незадоволені результатами народного голосування виборці подали позов в інший федеральний суд в Колорадо, і отримали аналогічний вердикт.

У ряді штатів існують покарання у вигляді штрафів за відмову голосувати у відповідності з волею більшості жителів штату.

Як повідомляв УНІАН, Клінтон випереджає Трампа на понад 2 мільйони голосів виборців. Такого розриву для кандидата в президенти США, який програє вибори, не спостерігалося з часу спірних виборів в 1876 році.