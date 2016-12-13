У США виборники вимагають інформацію про можливі зв’язки Трампа з Росією

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Колегія виборників адресувала відкритого листа директору Національної розвідки Джеймсу Клепперу перед голосування 19 грудня, яке остаточно підтвердить результати президентських виборів у США.

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«Виборники хочу отримати інформацію від представників розвідки щодо їхнього розслідування про зв’язки між Дональдом Трампом, представниками його кампанії чи оточення з російським втручанням у вибори», – мовиться у листі, опублікованому 12 грудня.

Раніше представники розвідки США заявили, що російські хакери здійснювали атаки не лише щодо Демократичної партії і її лідерів, але вони зробили це, щоб зменшити шанси на перемогу на виборах Хілларі Клінтон.

Новообраний президент США Дональд Трамп розкритикував висновки ЦРУ про втручання Росії у вибори. Трамп уже раніше заявляв, що винуватцем може бути Китай або просто випадковий хакер.