Написану від руки книгу Роулінг продали на аукціоні за $467 тисяч (відео)

Як повідомляється на сайті аукціонного дому sotheby's, книга була в 2007 році подарована письменницею видавцеві Баррі Каннингему, який опублікував перший том поттеріани.

Книга підписана автором: "Баррі, людині, яка вирішила, що затягнутий роман про хлопчика-чарівника в окулярах, можливо, вдасться продати. Спасибі".

Читайте такожПо книзі про світ Гаррі Поттера знімуть п'ять нових фільмів

У "Казки барда Бідля" входять п'ять ілюстрованих історій, пов'язаних з вигаданим всесвітом Гаррі Поттера.

Оціночна вартість видання становила від 380 тисяч до 635 тисяч доларів.

"Казки барда Бідля" - одна з семи книг, власноруч написаних та проілюстрованих Роулінг. Вона подарувала шість копій тим, "хто мав найближчий зв'язок із книгами про Гаррі Поттера протягом 17 років". Сьома була продана на аукціоні за 4 мільйони доларів, які пішли на благодійність.

Як повідомляв УНІАН, п'єса про Гаррі Поттера стала найбільш продаваною книгою в Британії за 10 років.