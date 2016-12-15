Голову Twitter не покликали на зустріч із Трампом через відмову зробити емодзі проти Клінтон - ЗМІ

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на власне джерело, передає Медуза.

В ході кампанії штаб Трампа уклав угоду з Twitter на рекламне супроводження, зокрема, просування пов'язаних з республіканцем тем.

Крім того, як стверджують представники Дональда Трампа, Twitter повинен був розробити емодзі для популярного серед прихильників республіканця хештега #CrookedHillary (#ШахраюватаХілларі). Штаб пропонував зобразити цей хештег у вигляді мішка грошей на долоні або у вигляді людини, що біжить, знову ж таки з мішком грошей.

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Тим не менш, за словами директора по рекламі штабу Дональда Трампа Гері Кобі, в результаті Twitter (а саме Джек Дорсі особисто) відмовився зробити емодзі.

В результаті керівника сервісу мікроблогів не покликали на зустріч Дональда Трампа з представниками IT-компаній, яку організував один із засновників PayPal, а зараз радник обраного президента США Пітер Тіль. На ній були присутні керівник SpaceX Ілон Маск, глава Amazon Джефф Безос, Тім Кук з Apple та інші.

Як зазначає Politico, рішення не запрошувати представника Twitter виглядає дивним, оскільки в цьому сервісі Дональд Трамп був найбільш активний під час кампанії. Чи не всі американські ЗМІ постійно посилалися на твіттер Трампа; The New York Times проаналізувала всі твіти Трампа і зробила підбірку людей, компаній і країн, яких ображав майбутній президент. Напередодні виборів помічники навіть ненадовго заборонили Трампу писати в Twitter.

Штаб Дональда Трампа відмовився від коментарів само як і представники Twitter.

Раніше УНІАН повідомляв, що штаб обраного президента США Дональда Трампа включив главу Tesla і SpaceX Ілона Маска і генерального директора Über Тревіса Каланика до складу Ради з питань бізнесу.

Крім Каланика і Маска до складу Ради увійшли голови IBM Джіні Рометті, PepsiCo Індра Нуйі, Disney Боб Айгер, General Electric Джек Уелч, General Motors Мері Барра та ін.