У путінській Росгвардії заявили, що війська створили для боротьби з "революційними бродіннями"

Як повідомляє Медуза в п'ятницю, 16 грудня, з такою заявою він виступив на брифінгу для журналістів 15 грудня.

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«Всі ви дивитеся телевізор, прекрасно бачите, що коїться, що є таке поняття, як „п'ята колона“, ряд так званих громадських організацій, що фінансуються з-за кордону. Зараз революційні бродіння, на щастя, в Алтайському краї не проявляються так, як у федеральному центрі», — заявив глава управління.

У повідомленні наголошується, що розшифровку виступу Мауля опублікувало ІА Банкфакс, але потім текст пропав зі сторінки новини агентства. Він і досі доступний в кеші (копія).

«Необхідна федеральна структура, яка могла б стримувати всі революційні пориви. В одних руках зібрали і згуртували структури, які спочатку були націлені на забезпечення охорони громадського порядку. Зараз їх зібрали в єдиний кулак», — цитувало Мауля агентство.

Нагадаємо, Нацгвардія РФ, створена за ініціативою Путіна минулої весни, вже має широкі повноваження. Згідно законопроекту, який Путін 5 квітня вніс до Держдуми, співробітники військ Національної гвардії можуть застосовувати вогнепальну зброю, блокувати територію для припинення масових заворушень, застосовувати фізичну силу і спецзасоби для розгону демонстрацій.

Крім того, військовослужбовці Росгвардії зможуть перевіряти документи, складати протоколи про адміністративні правопорушення і затримувати громадян на строк до трьох годин. При проведенні контртерористичних операцій нове силове відомство може вилучати і використовувати автомобілі і затримувати громадян, які порушили комендантську годину.