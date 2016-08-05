Створена Путіним Росгвардія отримає нові повноваження: зможе виселяти боржників й закривати компанії

Такі поправки до закону про виконавче провадження пропонує внести Міністерство внутрішніх справ (МВС) РФ, передає РБК.

Зараз судові пристави у разі необхідності можуть виселяти і вселяти людей у приміщення, а також призупиняти роботу індивідуальних підприємців і компаній за допомогою співробітників поліції. Проект МВС Росії передбачає, що поряд з поліцією пристави зможуть залучати і військових зі створеної президентом РФ Нацгвардії.

Представники МВС і Нацгвардії РФ у четвер увечері були недоступні для коментарів. У пояснювальній записці до законопроекту необхідність залучення військовослужбовців Нацгвардії до участі до зазначених процедур не обґрунтована.

Примусове виселення боржника з житлового приміщення проводиться, якщо той двічі відмовляється виселитися добровільно у строки, встановлені судовим приставом. Те ж правило діє при виконанні приставами рішень суду про звільнення нежитлових приміщень та знесення будівель, випливає із закону про виконавче провадження.

Примусове вселення стягувача боргу в житло боржника пристави здійснюють у разі, якщо боржник протидіє вселення стягувача, сказано в законі. Адміністративне призупинення діяльності компаній означає їхнє тимчасове закриття — пристави пломбують і опечатують приміщення, склади та каси на строк, визначений судом. У всіх цих процедурах за законом повинні брати участь поняті.

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Нагадаємо, Нацгвардія РФ, створена за ініціативою Путіна минулої весни, вже має широкі повноваження. Згідно із законопроектом, який Путін 5 квітня вніс до Держдуми, співробітники військ Національної гвардії можуть застосовувати вогнепальну зброю, блокувати територію для припинення масових заворушень, застосовувати фізичну силу і спецзасоби для розгону демонстрацій.

Крім того, військовослужбовці Росгвардії зможуть перевіряти документи, складати протоколи про адміністративні правопорушення й затримувати громадян на строк до трьох годин. При проведенні контртерористичних операцій нове силове відомство може вилучати і використовувати автомобілі та затримувати громадян, які порушили комендантську годину.

Після другого читання законопроекту про формування військ Національної гвардії (Росгвардії) Державна дума розширила список повноважень сформованої служби. Військовослужбовцям дозволили використовувати зброю у натовпі. Крім цього, депутати дозволили гвардійцям придушувати бунти і заворушення в колоніях.