Обама назвав відповідальними за кровопролиття в Алеппо режим Асада, Росію та Іран

Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама на підсумковій прес-конференції в Білому домі, трансляція якої здійснювалась на сайті президента США.

Він заявив, що Сполучені Штати роками працювали над тим, щоб зупинити громадянську війну у Сирії та полегшити страждання людей.

"Це була одна із найскладніших проблем, з якою я мав справу на посаді президента", - сказав Обама.

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"Світ об'єднаний жахом жорстокого нападу сирійського режиму і його російських та іранських союзників на місто Алеппо. Ми бачили умисну стратегію оточення, облоги та мор голодом цивільних громадян. Ми бачили безжалісні напади на гуманітарних працівників та медичний персонал, а цілі райони перетворювалися на руїни та пил. Звідти продовжують надходити повідомлення про страти цивільних. Це все є жахливими порушеннями міжнародного права", - наголосив Обама.

"Відповідальність за цю брутальність лежить лише на одній стороні - режимі Асада з його союзниками Росією та Іраном. І ця кров і ці звірства - на їхніх руках", - заявив Обама.

За його словами, усім відомо, що потрібно зробити. Зокрема, мова йде про неупереджену міжнародну спостережну силу в Алеппо, яка може належним чином сприяти координації в евакуації цивільного населення через безпечні коридори.

Також Обама наголосив на необхідності забезпечення повного доступу у місто гуманітарнних організацій.

Водночас президент США підкреслив, що потрібно встановити повномасштабний режим припинення вогню, який стане основою для скоріше для політичного, а не військового урегулювання.